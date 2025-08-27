Une marche blanche après le triple homicide de Corcelles (NE)

Une petite centaine de personnes ont participé mercredi à Corcelles (NE) à une marche blanche silencieuse à la mémoire des victimes du triple homicide survenu la semaine dernière. L'auteur présumé est accusé de l'assassinat de son épouse ainsi que de ses deux filles.

Le cortège est parti en début d'après-midi de la cour du collège des Safrières, à Cormondrèche, avant de faire un tour dans les localités. Ensuite, il est arrivé devant la maison de la famille à Corcelles où est survenu le drame du 19 août. Beaucoup d'enfants comptaient parmi les participants.

Ces derniers étaient munis de ballons blancs, de roses blanches ainsi que de photos des victimes, notamment des deux filles de 10 et 3 ans et demi. Un lâcher de ballons a eu lieu devant l'immeuble de Corcelles. Les organisateurs avaient demandé aux participants de se vêtir de blanc et de venir 'dans un esprit de paix et de recueillement'.

La marche blanche, organisée par la maman d'une amie d'une des filles tuées, a constitué le principal hommage rendu aux victimes, à défaut d'autres événements.

/ATS