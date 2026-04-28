Une résolution demande à Valérie Dittli de démissionner

Le Grand Conseil vaudois a voté mardi une résolution demandant formellement à la conseillère ...
Une résolution demande à Valérie Dittli de démissionner

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Photo: Keystone/CYRIL ZINGARO

Le Grand Conseil vaudois a voté mardi une résolution demandant formellement à la conseillère d'Etat Valérie Dittli de démissionner. Même si le texte est symbolique, il veut être 'un message fort' pour que la ministre centriste prenne cette décision par elle-même.

/ATS
 

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