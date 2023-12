Une voiture a pris feu tôt mardi matin dans le tunnel du Gothard. Personne n'a été blessé. Le tunnel a dû être fermé pendant environ une heure dans les deux directions.

Le conducteur de la voiture et sa passagère se sont rendus dans un abri dans le tunnel et n'ont pas été blessés dans l'incendie, a indiqué la police cantonale uranaise. Les infrastructures n'ont pas été endommagées par le sinistre. La cause de l'incendie n'a pas encore été déterminée.

/ATS