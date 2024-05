Ursula Eggenberger assure l'intérim à la Chancellerie fédérale

Suite à la mort subite vendredi du porte-parole du Conseil fédéral, André Simonazzi, le Conseil fédéral a nommé mercredi Ursula Eggenberger vice-chancelière ad intérim. Elle était le bras droit de M. Simonazzi.

Le vice-chancelier et porte-parole du Conseil fédéral était investi d’une fonction clef. Il assurait la coordination de la communication gouvernementale, la planification et la direction des conférences de presse du Conseil fédéral et le fonctionnement de la Chancellerie fédérale.

Le poste sera rapidement mis au concours. La personne nommée pourra entrer en fonction au courant du second semestre 2024. Mme Eggenberger assura la transition et reprendra sa fonction actuelle de cheffe de la communication de la Chancellerie fédérale au terme de son intérim.

Une cérémonie d’adieu sera célébrée en hommage à M. Simonazzi en présence du Conseil fédéral le vendredi 24 mai à Berne.

/ATS