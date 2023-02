Les dépenses sociales restent à un niveau élevé, mais stable

Les dépenses sociales ont peu évolué en Suisse en 2020 et 2021, de +0,3% en termes nominaux et -0,2% en termes réels, selon les estimations publiées lundi par l'OFS. Elles sont également restées stables pour ces deux années en Europe, au niveau élevé atteint en 2020.

En Suisse, ces dépenses ont atteint 207 milliards de francs, précise l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Les dépenses sociales sont restées plutôt stables en termes réels aussi en Autriche (-0,0%), en Italie (+0,2%) et en Allemagne (+0,5%). La France a elle connu une augmentation modérée (+1,5%).

En général, deux tendances opposées se sont partiellement annulées en 2021: l'augmentation des dépenses sociales dans les domaines de la santé et de la vieillesse a été compensée par la baisse des dépenses sociales dans le domaine du chômage.

Reprise économique

Avec l'assouplissement des mesures d'endiguement du Covid-19 en 2021, la Suisse et les pays de l'Europe ont connu une reprise économique et une baisse des dépenses sociales pour le chômage. Dans le domaine de la santé par contre, les dépenses ont progressé en raison des mesures de dépistage et de vaccination.

Les dépenses sociales se sont ainsi maintenues à un niveau historiquement élevé en 2021. Par rapport au niveau prépandémique (2019), les dépenses sociales en Europe étaient supérieures de 11,1% (valeur médiane). En Suisse, cet écart était aussi de 11,1%.

27,9% du PIB

Les prestations sociales en Europe s’élevaient en 2021 à 15'600 francs par habitant (en parité de pouvoir d’achat (PPA) valeur médiane). En comparaison européenne, les dépenses sociales de la Suisse se situaient à un niveau élevé (23'900 francs PPA par habitant), comparable à celui d’autres pays, comme l’Autriche, le Danemark ou l’Allemagne.

Les prestations sociales de la Suisse se chiffraient à 27,9% du PIB, soit 2,2 points de pourcentage de plus que la médiane européenne (25,7% du PIB). En pourcentage du PIB, les dépenses sociales des pays limitrophes étaient néanmoins supérieures à celles de la Suisse: 33,3% du PIB en France, 31,8% en Autriche, 31,5% en Italie et 31,0% en Allemagne.

Hausse des recettes

En 2021, les recettes de la protection sociale ont diminué de 3,1% par rapport à 2020: elles se chiffrent à 251,7 milliards de francs. Cette baisse est à mettre en relation avec la hausse exceptionnelle des recettes enregistrées entre 2019 et 2020 (+11,5%).

Les contributions de la Confédération avaient augmenté de 13,1 milliards de francs en 2020 avec le financement du chômage partiel et l’introduction de l’allocation pour perte de gain Covid-19. Mais suite à l’amélioration de la situation économique de 2021, les contributions de la Confédération ont baissé (-2,5 milliards de francs).

Intervention des gouvernements

En 2020, la pandémie a influencé non seulement l’évolution des dépenses, mais aussi l’évolution des recettes de la protection sociale. L’augmentation des recettes enregistrée en Europe se chiffre à +5,8% (valeur médiane) et en Suisse à +11,5%. Cela est lié en particulier à l’intervention des gouvernements pour pallier les effets sanitaires et économiques de la pandémie.

Les contributions publiques ont augmenté dans presque tous les pays observés (médiane européenne +15,5% et +27% en Suisse). Dans un contexte économique et financier difficile, les autres recettes (y compris les revenus des capitaux) ont diminué dans plusieurs pays (médiane à -3,7%), tandis qu’en Suisse elles sont restées stables (-0,3%).

