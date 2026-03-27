La chaîne TeleBielingue perd sa concession au profit de Canal B

C'est désormais officiel: Canal B obtient la concession pour la nouvelle chaîne de télévision ...
La chaîne TeleBielingue perd sa concession au profit de Canal B

La chaîne TeleBielingue perd sa concession au profit de Canal B

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

C'est désormais officiel: Canal B obtient la concession pour la nouvelle chaîne de télévision régionale couvrant la région biennoise. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours de TeleBielingue, annonce vendredi Canal B.

/ATS
 

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