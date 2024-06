Artistes de renom et oeuvres phares à Art Basel

Art Basel, la plus grande foire d'art au monde, a ouvert ses portes aux VIP mardi à Bâle. Les galeries veulent relancer un marché de l'art en perte de vitesse avec des artistes de renom et des oeuvres phares.

A 11h00 précises, une cloche a retenti et les VIP First Choice ('personnes très importantes de premier choix') ont posé leur coupe de champagne pour se précipiter dans les halles de la foire. Ils y ont été accueillis par les galeries qui présentent leurs plus belles pièces pour tenter de relancer un marché de l'art affaibli.

Des galeries d'envergure mondiale misent sur des artistes de renom et des oeuvres phares. La galerie zurichoise Hauser & Wirth (Londres, Paris, New York et Bâle), par exemple, propose des oeuvres de Louise Bourgeois, Bruce Nauman, Francis Picabia, Max Beckmann et Alexander Calder.

Wall, Basquiat, Warhol et Lichtenstein

La galerie White Cube (Londres, Hong Kong, New York et Séoul) présente notamment une grande photographie de Jeff Wall. Elle figurait il y a peu dans la rétrospective que la Fondation Beyeler, à Riehen (BS), a consacrée à l'artiste canadien. La galerie Gagosian (New York, Bâle, Genève, Gstaad, Rome, Athènes, Hong Kong, Paris, Londres, Beverly Hills) propose des oeuvres de Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol, Donald Judd et Roy Lichtenstein, avec des prix à sept chiffres.

Au total, 285 galeries de 40 pays participent à cette édition d'Art Basel. Vingt-deux sont présentes pour la première fois, comme la galerie bâloise Mueller qui propose des machines de Jean Tinguely. Pour sa première apparition à Bâle, la Meredith Rosen Gallery de New York présente des tableaux de l'artiste bâloise Irène Zurkinden.

Art Basel dure jusqu'à dimanche. La foire ouvre ses portes au grand public à partir de jeudi.

/ATS