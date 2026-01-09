Bénéfice annuel de 26 milliards pour la BNS

La Banque nationale suisse (BNS) a dégagé un bénéfice de 26 milliards de francs l'année dernière ...
La Banque nationale suisse (BNS) a dégagé un bénéfice de 26 milliards de francs l'année dernière. Les cantons et la Confédération devraient recevoir un versement total de 4 milliards, indique l'institution vendredi.

