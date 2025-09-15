Entrée en vigueur d'un accord historique sur la pêche à l'OMC

L'accord historique pour éliminer des subventions à la pêche, arraché en 2022 à la ministérielle ...
Entrée en vigueur d'un accord historique sur la pêche à l'OMC

Entrée en vigueur d'un accord historique sur la pêche à l'OMC

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

L'accord historique pour éliminer des subventions à la pêche, arraché en 2022 à la ministérielle de l'OMC à Genève, est entré en vigueur. Après la formalisation de cette étape lundi matin à Genève, il devient le premier arrangement commercial lié à l'environnement.

/ATS
 

Actualités suivantes

Chine: l'industrie et la consommation marquent le pas

Chine: l'industrie et la consommation marquent le pas

Économie    Actualisé le 15.09.2025 - 09:55

Entrée en vigueur d'un accord historique sur la pêche à l'OMC

Entrée en vigueur d'un accord historique sur la pêche à l'OMC

Économie    Actualisé le 15.09.2025 - 09:39

Temu ouvre sa plateforme aux commerces suisses

Temu ouvre sa plateforme aux commerces suisses

Économie    Actualisé le 15.09.2025 - 08:59

UE: la météo extrême de l'été 2025 a coûté 40 milliards de francs

UE: la météo extrême de l'été 2025 a coûté 40 milliards de francs

Économie    Actualisé le 15.09.2025 - 06:29

Articles les plus lus