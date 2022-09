Forte croissance du nombre d'offres d'emploi en Suisse en septembre

La croissance a été particulièrement dynamique en Suisse romande, où le nombre d'annonces a augmenté de 5,3% sur un mois.

Le nombre d'offres d'emploi publiées a progressé de 15,6% en septembre, sur un an et dans l'ensemble de la Suisse. Par rapport à août, on constate une hausse de 2,3%.

La région lémanique (Genève, Vaud, Valais) a enregistré la plus forte hausse, de 16,7% sur un an et de 4,8% sur un mois, devant la région Suisse orientale (+13,8% sur un an, +4,6% sur un mois), selon l'indice Michael Page Swiss Job publié jeudi. La Suisse alémanique concentre neuf annonces sur dix.

Sur un mois, la demande a connu la plus forte augmentation dans le secteur du commerce de détail, avec une hausse de 16,3% du nombre d'annonces. Mais par rapport à 2021, c'est dans le secteur social qu'on constate la plus forte progression, le nombre d'offre d'emploi ayant crû de 48,2%.

/ATS