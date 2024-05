JU: Les opposants à la géothermie dénoncent un projet expérimental

Les opposants au projet de géothermie profonde sur la commune de Haute-Sorne (JU) ne baissent pas les bras. Ils ont une nouvelle fois exigé vendredi l'arrêt de ce projet clivant et dénoncé l'attitude du Gouvernement.

'On soutient tout ce qui est mis en place pacifiquement contre ce projet. Notre but est de tout mettre en œuvre pour qu'il ne se réalise pas', a lancé à Bassecourt le président de l'association Citoyens responsables Jura (CRJ) Jack Aubry.

Les membres de CRJ se sont employés à rappeler les dangers que fait peser, selon eux, cette expérimentation du promoteur Geo-Energie Jura sur la population et sur l'environnement. 'C'est un projet expérimental qui n'a pas fait ses preuves'.

Les opposants ont évoqué les risques de sismicité et dénoncé avec véhémence les nuisances liées au chantier. Citoyens responsables Jura a reconnu qu'il ne pouvait plus avancer au niveau juridique en raison d'un manque d'argent et déplore n'avoir le soutien d'aucun parti politique.

/ATS