Jacques Moretti officiellement en détention préventive

Le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais a confirmé, lundi, la mise en détention ...
Jacques Moretti officiellement en détention préventive

Jacques Moretti officiellement en détention préventive

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais a confirmé, lundi, la mise en détention de Jacques Moretti, dans l'affaire de l'incendie de Crans-Montana. Cette décision est prise pour une période initiale de 3 mois.

/ATS
 

Actualités suivantes

Jacques Moretti officiellement en détention préventive

Jacques Moretti officiellement en détention préventive

Économie    Actualisé le 12.01.2026 - 12:50

UBS toujours opposée à la règlementation sur les fonds propres

UBS toujours opposée à la règlementation sur les fonds propres

Économie    Actualisé le 12.01.2026 - 11:38

Climat de consommation au ralenti en décembre

Climat de consommation au ralenti en décembre

Économie    Actualisé le 12.01.2026 - 10:41

Les prix des maisons et des PPE ont continué de grimper fin 2025

Les prix des maisons et des PPE ont continué de grimper fin 2025

Économie    Actualisé le 12.01.2026 - 10:34

Articles les plus lus