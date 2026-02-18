L'année 2025 se clôt finalement sur un excédent de 300 millions

L'exercice comptable 2025 se clôt finalement dans les chiffres noirs. La Confédération a dégagé ...
L'exercice comptable 2025 se clôt finalement dans les chiffres noirs. La Confédération a dégagé un excédent de 300 millions alors qu'elle prévoyait un déficit de 800 millions. Le gouvernement reste convaincu de la nécessité du plan d'économie malgré ce bon résultat.

Le résultat est donc meilleur d'1,1 milliard. Des recettes supplémentaires en provenance de Genève expliquent cette différence par rapport aux prévisions, indique le Conseil fédéral mercredi dans un communiqué.

'La situation demeure toutefois tendue', écrit-il. Le plan d'économie pour les années 2027-2029 reste donc d'actualité. Sans ces mesures, des déficits de 2 à 4 milliards sont à prévoir dès 2027, assure le gouvernement.

Le Parlement va se pencher en mars sur ce programme très controversé. Le Conseil des Etats avait déjà réduit l'ampleur des économies prévues lors des premiers débats en décembre.

