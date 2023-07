La BNS modère sérieusement ses gains au 2e trimestre

La Banque nationale suisse (BNS) a dilapidé entre avril et fin juin une moitié de ses gains du premier partiel de l'année, pour boucler le semestre sur un bénéfice de 13,7 milliards de francs.

Sur le seul deuxième partiel, les positions en devises étrangères ont généré une moins-value de 8,08 milliards de francs, nettement moindre toutefois que les plus de 60 milliards évaporés sur la même période un an plus tôt.

La perte sur le stock d'or, dont le volume est resté inchangé, a encore enflé de trois bons quarts à 3,14 milliards. Le résultat sur les positions en francs, négligeable sur la base de comparaison, s'est inscrit en négatif de 1,88 milliard.

Le déficit trimestriel s'est ainsi établi à 13,20 milliards, calcule l'institut d'émission dans son rapport intermédiaire diffusé lundi.

Les habituels pronostics établis par UBS il y a une semaine faisaient état d'une perte plus sévère encore, devisée entre 15 et 25 milliards sur le seul deuxième trimestre.

Le garant de la stabilité des prix souligne que les fortes fluctuations dans ses résultats sont le corolaire indissociable des évolutions sur les marchés de l'or, des changes et des capitaux.

/ATS