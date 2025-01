La fusée New Glenn de Jeff Bezos décolle pour la première fois

La société spatiale américaine Blue Origin a lancé jeudi pour la première fois sa grande fusée New Glenn. Ce vol inaugural à des allures de tournant pour l'entreprise du fondateur d'Amazon Jeff Bezos qui entend rattraper son retard sur son rival SpaceX.

Haute de 98 mètres, soit la taille d'un immeuble d'environ 30 étages, New Glenn a décollé avec succès autour de 02h03 locales (08h03 en Suisse) depuis la base spatiale de Cap Canaveral en Floride, malgré des conditions météorologiques qui n'étaient pas optimales.

Le vol inaugural de cette puissante fusée était attendu depuis des années et a été repoussé à plusieurs reprises et même annulé à la dernière minute lundi en raison d'un problème technique. Si la mission se déroule comme prévu, New Glenn devrait atteindre l'orbite, ce qui constituerait une première pour l'entreprise spatiale privée créée en 2000.

Si la société emmène déjà depuis plusieurs années des touristes pour quelques minutes dans l'espace avec sa fusée New Shepard, elle n'a jusqu'ici mené aucun vol orbital.

/ATS