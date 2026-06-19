Le Bürgenstock (NW) s'affirme comme un haut lieu de la diplomatie

Le complexe hôtelier du Bürgenstock (NW), qui doit accueillir vendredi une réunion entre les Etats-Unis et l'Iran, est depuis longtemps un lieu prisé pour les rencontres politiques. La station a déjà hébergé de nombreuses personnalités et conférences internationales.

La montagne du Bürgenstock surplombe de ses 1128 mètres d'altitude le lac des Quatre-Cantons, telle une presqu'île. Destination phare de la Suisse centrale, le site a déjà accueilli en juin 2024 une conférence de haut niveau sur la paix en Ukraine réunissant les représentants de plus de 90 Etats. En 2021, il était sous les feux des projecteurs pour accueillir le Forum économique mondial (WEF), finalement déplacé à Singapour pour cause de pandémie.

A l'heure actuelle, il est prévu que les Etats-Unis et l'Iran, ainsi que les médiateurs pakistanais et qataris et les autres pays concernés s'y réunissent vendredi. Ils doivent entamer les premières négociations sur la mise en œuvre de l'accord-cadre signé entre Washington et Téhéran.

Avant cela, la Grèce et la Turquie y ont mené en 2004 des pourparlers sur la réunification de Chypre. En 2002, les parties à la guerre civile soudanaise y ont signé un cessez-le-feu sous l’égide des États-Unis et de la Suisse.

Décideurs politiques et économiques s'y retrouvent dès 1960 puis en 1981 et 1995 lors des conférences 'secrètes' de Bilderberg. De nombreuses personnalités politiques y ont séjourné, comme les chanceliers allemands Konrad Adenauer et Helmut Schmidt, le fondateur de l’État d’Israël David Ben-Gourion, la Première ministre israélienne Golda Meir ou encore le Premier ministre indien Jawaharlal Nehru et sa fille Indira Gandhi.

Propriété d'un fonds qatari

Les fabricants de parquet et hôteliers obwaldiens Josef Durrer et Franz-Josef Bucher sont les premiers à déceler le potentiel touristique du Bürgenstock et rachètent le terrain peu attractif à un agriculteur. Le Grand-Hôtel Bürgenstock ouvre ses portes en 1873.

La destination a rapidement été desservie et développée grâce à un funiculaire et à un embarcadère. Plus tard, le téléphérique de Hammetschwand est venu s’ajouter aux attractions. Les bâtiments datant de la Belle Époque passèrent en 1925 aux mains de l'homme d'affaires suisse Friedrich Frey-Fürst.

Après la Seconde Guerre mondiale, les propriétaires rendent au complexe tout son lustre dans un style américain, et en font un lieu apprécié de la jet-set. L'actrice italienne Sophia Loren y séjourne tout comme l’actrice hollywoodienne Audrey Hepburn, qui s’y est mariée.

Vers la fin du XXe siècle, le Bürgenstock connaît un déclin et doit fermer ses portes en 2006. Un fonds souverain du Qatar rachète le site et le transforme en complexe hôtelier de luxe, inauguré en 2017.

/ATS