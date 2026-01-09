Le gérant du bar placé en détention préventive

Le Ministère public valaisan a décidé de placer le gérant du bar 'Le Constellation' en détention ...
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le Ministère public valaisan a décidé de placer le gérant du bar 'Le Constellation' en détention préventive, à la suite de l'incendie du 1er janvier. La décision a été prise à la suite de l'audition de ce jour des époux, gérants du lieu. Sa femme reste libre.

/ATS
 

Le message d'espoir de trois jeunes

Suisse    Actualisé le 09.01.2026 - 15:51

La Suisse s'arrête en hommage aux victimes de Crans-Montana

Suisse    Actualisé le 09.01.2026 - 14:26

L'hommage aux victimes de Crans-Montana démarre à Martigny

Suisse    Actualisé le 09.01.2026 - 14:08

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 08.01.2026 - 21:27

Affaire de la cité Aldrin de Sierre: des aveux toujours partiels

Suisse    Actualisé le 08.01.2026 - 11:29

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 08.01.2026 - 21:27

L'hommage aux victimes de Crans-Montana démarre à Martigny

Suisse    Actualisé le 09.01.2026 - 14:08

La Suisse s'arrête en hommage aux victimes de Crans-Montana

Suisse    Actualisé le 09.01.2026 - 14:26