Le nouveau directeur de la HE-Arc propose la semaine de 4 jours

Face aux défis liés à la baisse du nombre d'étudiants et de la concurrence entre écoles, Tristan Maillard, nouveau directeur de la Haute Ecole Arc depuis le 1er janvier, insuffle des nouveautés. Les étudiants en ingénierie feront la semaine en 4 jours.

'Le premier objectif est de former davantage de jeunes dans des domaines importants pour la région comme dans l'ingénierie ou la santé', a déclaré lundi à Neuchâtel Martial Courtet, ministre jurassien et président du comité stratégique de la HE-Arc. Le second est d'innover et de faire un pont entre la science et la réalité du tissu économique de l'Arc jurassien.

Dès la rentrée, les nouveaux étudiants en bachelor en ingénierie auront des cours sur 4 jours uniquement. 'A ma connaissance, c'est la première HES en Suisse à proposer cela', a déclaré Tristan Maillard. Il sera aussi possible de faire la formation à temps partiel sur 4 ans, avec 60% en école et 40% en entreprise.

/ATS