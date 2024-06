Légère éclaircie budgétaire en 2025, annonce le Conseil fédéral

La situation budgétaire de la Confédération s'améliore légèrement pour 2025, par rapport aux prévisions antérieures. Un déficit de 700 millions de francs est toutefois attendu, annonce le Conseil fédéral. La situation devrait se dégrader dès 2027.

Le Conseil fédéral a adopté mercredi les chiffres du budget 2025 et du plan financier 2026–2028. Grâce aux mesures d'allègement budgétaire décidées en début d'année et à la révision à la hausse des recettes, la situation budgétaire s'est légèrement améliorée pour les années 2025 et 2026, constate le gouvernement dans un communiqué.

Désormais, le gouvernement prévoit un déficit de 700 millions de francs pour 2025. Des fonds extraordinaires sont en effet requis pour couvrir une partie des dépenses en faveur des réfugiés ukrainiens.

À partir de 2027, les déficits risquent d'atteindre plusieurs milliards. Des mesures supplémentaires d'allègement doivent être prises rapidement.

/ATS