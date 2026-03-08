Les Suisses disent oui au maintien de l'argent liquide

L'argent liquide sera inscrit dans la Constitution. Les Suisses ont voté sur une initiative populaire et son contre-projet direct. Selon une tendance de gfs.bern, la préférence est donnée au projet du Conseil fédéral. L'initiative est elle rejetée.

Le contre-projet l'emporte largement à 73,6% à Zurich, tandis que l'initiative se voit rejetée à 59%, selon les résultats partiels. A Genève, les deux textes ont été acceptés, à hauteur de 73,6% pour le contre-projet et 55,2 pour l'initiative.

Les deux textes prévoyaient d'inscrire dans la constitution la garantie de l'argent liquide. L'initiative du Mouvement Liberté Suisse voulait inscrire le franc suisse comme monnaie helvétique. Et tout projet de remplacement par une autre monnaie devrait être soumis au vote populaire et des cantons.

Le Conseil fédéral vise le même objectif mais juge la formulation de l'initiative inexacte. Son contre-projet reprend des 'formulations de lois éprouvées qui sont juridiquement univoques et faciles à mettre en oeuvre', avait-il indiqué.

/ATS