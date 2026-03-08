Les Suisses refusent d'abaisser la redevance radio-TV à 200 francs

La redevance radio-TV ne sera pas abaissée à 200 francs. Le peuple suisse a refusé dimanche ...
Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

La redevance radio-TV ne sera pas abaissée à 200 francs. Le peuple suisse a refusé dimanche l'initiative SSR, selon une tendance de gfs.bern. La redevance passera toutefois à 300 francs d'ici 2029, selon un projet du Conseil fédéral.

/ATS
 

