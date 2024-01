Les loyers se sont envolés en 2023

Les loyers proposés ont affiché une forte accélération l'année dernière, dépassant largement le taux d'inflation. Les prix d'achat des appartements ont également augmenté, alors que ceux des maisons ont affiché une légère décrue. Un ralentissement n'est pas en vue.

Sur l'ensemble de 2023, les loyers proposés en Suisse ont accéléré de 4,4% en moyenne, le prix du mètre carré passant à 281,2 francs, selon le relevé du portail immobilier ImmoScout24 et le cabinet de conseil immobilier Cifi publié mardi. C'est nettement plus que le taux d'inflation de 2,1% enregistré en 2023.

Au seul mois de décembre, la progression s'est limitée à 0,9% sur un mois.

'Après une évolution latérale du niveau des loyers proposés en Suisse pendant de nombreuses années, on constate aujourd'hui une hausse massive de 8,6% au cours des deux dernières années', a souligné Martin Waeber, expert de SMG Swiss Marketplace Group, cité dans le communiqué.

Les disparités régionales ont été importantes sur les 12 mois écoulés, l'agglomération zurichoise affichant la plus forte accélération (+5,7%), suivi par la Suisse centrale (+5,4%) et la partie orientale du pays (+4,9%). Pour la région lémanique, la hausse a atteint 4,3%. Des progressions plus faibles ont été observées dans le Mittelland (+3,0%), le Nord-ouest (+1,9%) et surtout au Tessin (+0,5%).

Côté achat immobilier, les prix des appartements ont progressé de 2,6% l'année dernière, alors que ceux des maisons se sont contractés de 0,7%.

La demande pour la propriété par étage 'pousse actuellement les prix à la hausse', a estimé M. Waeber. 'Les prix des maisons individuelles semblent avoir atteint leur point culminant provisoire', ont ajouté les experts d'Immoscout24 et du Cifi. Selon ces derniers, 'le niveau très élevé des prix d'achat, combiné à une hausse sensible des coûts de financement externe, entraîne une baisse de la demande' pour les maisons.

Sur l'ensemble de 2023, le renchérissement annuel moyen a atteint 2,1% - à comparer à 2,8% en 2022 et 0,6% en 2021 - une évolution qui s'explique notamment par la hausse des prix de l'électricité et du gaz, ainsi que par l'augmentation des loyers.

La hausse des loyers risque de se poursuivre ces prochains mois, résultat du relèvement en décembre dernier par l'Office fédéral du logement (OFL) du taux hypothécaire de référence à 1,75%. Les bailleurs pourront invoquer un relèvement de ce taux pour augmenter d'environ 3,0% quatre mois plus tard les loyers indexés sur cet instrument.

