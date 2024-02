Les prix des logements progressent inégalement en janvier

Les loyers suisses ont en moyenne augmenté de 0,3% au mois de janvier. Cette évolution de début d'année n'a pourtant pas été égale d'un canton à l'autre, selon le Swiss Real Estate Offer Index publié mardi par Immoscout24.

Sur la carte des cantons, l'évolution des loyers montre de nettes différences, ressort-il du relevé périodique du marché immobilier suisse, réalisé en collaboration avec la société de conseils Cifi.

Seule la région de Zurich affiche une baisse des loyers de 1,1%, la plus forte hausse revenant à la Suisse centrale avec 1,4% de plus, suivie de la Suisse du nord-ouest avec 1,2% ou encore le Tessin prenant 1,0%. La région lémanique, l'Espace Mittelland et la Suisse orientale se trouvent sous la barre de 1% à respectivement 0,6%, 0,4% et 0,3% de plus.

Les loyers proposés devraient continuer à augmenter au cours de l'année, en raison notamment de la deuxième augmentation de 0,25% du taux de référence en 2023. Les bailleurs pourraient opérer des hausses de loyers jusqu'à 3% au 1er avril, préviennent ImmoScout et Cifi.

Concernant les logements en propriété, les deux catégories de biens n'ont pas évolué de le même sens au cours du premier mois de l'année. Les maisons individuelles étaient plus onéreuses de 0,9%, alors que les appartements en copropriété ont fait preuve de stabilité (+0,1%).

/ATS