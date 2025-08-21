Majorité favorable à l'e-ID et aux impôts immobiliers cantonaux

Si la population suisse avait dû voter au mois d'août, elle aurait donné un oui assez solide tant à la loi sur l'e-ID qu'à la réforme de l'imposition de la propriété du logement selon un sondage SSR. Mais la formation de l'opinion n'est pas la même pour les deux objets

A cinq semaines du scrutin du 28 septembre, 58% des personnes interrogées auraient voté en faveur de la réforme des impôts immobiliers cantonaux sur les résidences secondaires. Elles auraient dit non à 33%, montre le sondage de l'institut gfs.bern publié vendredi. La loi sur l'e-ID aurait été quant à elle acceptée avec 60% de oui, contre 36% de non.

Le taux de formation de l'opinion est peu avancé concernant la réforme de l'imposition de la propriété du logement, notamment à cause du nombre d'indécis (9%). En revanche, il est considéré comme moyennement avancé pour l'e-ID car 58% des sondés ont déjà fait un choix ferme.

L'enquête a été réalisée entre le 4 août et le 18 août 2025 auprès de 13’761 titulaires du droit de vote. La marge d’erreur est de +/- 2.8 points de pourcentage.

/ATS