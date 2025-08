Mme Keller-Sutter a eu des « échanges agréables » avec M. Rubio

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a eu un entretien de 45 minutes avec le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio à Washington sur les droits de douane. 'Nous avons eu un très bon échange', a-t-elle indiqué.

Rien n'a filtré dans un premier temps sur le contenu précis des discussions et d'éventuels arrangements. 'Nous avons discuté de la coopération bilatérale entre les Etats-Unis et la Suisse , des taxes douanières et de questions internationales', a tweeté la présidente.

Puis, au Téléjournal de SRF, elle a indiqué qu'il s'était agi d'une 'très bonne rencontre, un échange très amical et ouvert sur les enjeux communs.'

A la tête d'une délégation de haut rang et en compagnie du ministre de l'Economie Guy Parmelin, Mme Keller-Sutter s'était envolée mardi pour la capitale américaine. Objectif: infléchir la position du président américain Donald Trump, qui avait imposé le 1er août une surtaxe douanière de 39% sur les exportations suisses aux Etats-Unis, dès jeudi.

/ATS