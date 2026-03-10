Mort à 87 ans de l'écrivain péruvien Alfredo Bryce Echenique

L'écrivain péruvien Alfredo Bryce Echenique, l'un des plus grands représentants de la littérature latino-américaine, est décédé à l'âge de 87 ans, a annoncé mardi la Maison de la littérature péruvienne.

Auteur notamment de 'Un monde pour Julius' adapté au cinéma ou 'Ne m'attendez pas en avril', Alfredo Bryce Echenique a reçu de nombreux prix tout au long de sa carrière et est l'un des écrivains latino-américains les plus traduits en Europe.

'Nous déplorons le décès d'Alfredo Bryce Echenique, l'une des voix les plus représentatives de la littérature péruvienne contemporaine', a déclaré l'organisme gouvernemental.

La présidence du Pérou a également déploré sa mort. 'Sa plume (...) laisse un immense vide, mais un héritage éternel', a déclaré sur X le bureau du président par intérim José Maria Balcazar.

Souvent cité comme auteur péruvien de référence après son ami Mario Vargas Llosa, décédé en avril 2025 à 89 ans, Alfredo Bryce Echenique avait alors regretté la mort du prix Nobel de littérature, 'un deuil pour le Pérou car personne ne nous a autant représentés dans le monde que lui, avec son oeuvre en général, sa ténacité, sa pureté et son immensité'.

La Chaire Vargas Llosa a déploré son décès, qualifiant M. Bryce Echenique d'une des plumes 'les plus singulières et attachantes' de la scène culturelle hispano-américaine.

Après son célèbre roman 'Un monde pour Julius', paru en 1970, Alfredo Bryce Echenique a produit de nombreuses oeuvres tels que 'Guide triste de Paris' ou bien 'La Vie exagérée de Martin Romaña'.

Son dernier livre, un ouvrage autobiographique publié en 2021 'Permis de me retirer', était le troisième tome de ses 'Antimémoires' en référence à l'oeuvre de l'écrivain français André Malraux.

Né à Lima le 19 février 1939, Alfredo Bryce Echenique vivait ces dernières années à l'écart de la vie publique.

D'abord diplômé en droit, il a ensuite obtenu le titre de docteur ès lettres à l'université nationale de San Marcos, à Lima.

Il a vécu une grande partie de son existence en Europe, notamment en Espagne et en France où il a enseigné à l'université.

Alfredo Bryce Echenique affrontait un cancer depuis plusieurs années et se déplaçait en fauteuil roulant. Il y a deux semaines, sa santé s'est fragilisée à la suite d'une affection pulmonaire, selon des sources de son entourage.

Dans un entretien avec l'AFP en 2009, il déclarait avoir, dès l'enfance, une immense facilité à inventer des histoires, et se qualifiait de 'conteur d'histoires'.

