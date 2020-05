Ouverture en vue des frontières avec Allemagne, France et Autriche

La Suisse va rouvrir, si possible dans les prochaines semaines, ses frontières avec la France, l'Allemagne et l'Autriche, y compris pour le tourisme. Karin Keller-Sutter a conclu ces derniers jours des accords avec les ministres de l'intérieur de ces trois pays.

Il devrait ainsi être possible de partir en vacances dans ces trois pays, a indiqué mardi soir le porte-parole du Département fédéral de justice et police (DFJP), Philipp Schwander, confirmant à Keystone-ATS des informations parues sur différents portails.

La conseillère fédérale et ses homologues français Christophe Castaner, allemand Horst Seehofer et autrichien Karl Nehammer ont souhaité un retour à la normale aussi rapide que possible, à condition que les développements positifs des derniers jours se poursuivent dans leurs pays.

M. Schwander n'a toutefois pas pu donner de date précise. La mi-juin semble une possibilité. Interrogé par la télévision alémanique SRF, le chancelier autrichien Sebastian Kurz a de son côté évoqué une réouverture des frontières 'en juin'.

Dans l'intervalle, les pays de l'espace Schengen, dont la Suisse, devraient appeler à renoncer aux voyages non urgents, comme le conseille Bruxelles. La Commission européenne doit présenter mercredi ses recommandations sur la levée des restrictions aux frontières intérieures de l'UE.

En revanche, une réouverture de la frontière italo-suisse n'est pas prévue pour le moment.

/ATS