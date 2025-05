Plus de 12'000 visiteurs à la 8e Fête de la Tête de Moine

La 8e Fête de la Tête de Moine, qui s'est tenue samedi et dimanche à Bellelay dans le Jura bernois, a attiré plus de 12'000 visiteurs. L'événement, qui avait cette année pour thème 'Nos paysages', a été égayé par de nombreux concerts, dégustations et films.

La fête a commencé samedi en présence de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider et de Markus Ritter, conseiller national et président de l'Union suisse des paysans, ont indiqué dimanche les organisateurs dans un communiqué. L'Emmentaler AOP était l'invité d'honneur de cette édition.

La Jurassienne, aussi marraine de la fête, a souligné l'importance des produits du terroir comme piliers de notre identité culturelle et gastronomique, tandis que le Saint-Gallois a mis en avant le rôle crucial des appellations d'origine protégée dans le maintien d'une agriculture suisse forte et durable.

Passée la partie officielle, le public a pu se régaler. Une cinquantaine de chalets proposaient des produits du terroir. Jacques Gygax, le président de l'Interprofession Tête de Moine, a rappelé une année 2024 remarquable avec une production dépassant les 3000 tonnes pour la quatrième année consécutive.

/ATS