Réalités budgétaires bien différentes entre les cantons

Les cantons suisses ne sont pas logés à la même enseigne au regard des budgets qu'ils ont établis pour 2026. Sur les 22 d'entre eux qui ont présenté un budget, la moitié affiche un déficit alors que l'autre s'en sort avec un bénéfice.

'Les cantons se trouvent dans des situations très différentes. Environ 60% d'entre eux prévoient un déficit pour l'année prochaine', déclare lundi à Keystone-ATS le président de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances Ernst Stocker.

Zoug est le canton qui prévoit le plus gros bénéfice pour 2026 avec un excédent de 370 millions de francs dans ses caisses. Il est suivi par Berne qui budgétise un surplus de 365 millions. A contrario Genève table sur un déficit de près de 410 millions, le plus gros du pays, alors que Vaud prévoit un trou de 331 millions.

'Les cantons sont confrontés à des réalités et à des conditions différentes. Les différences en matière de structure économique notamment ont une incidence sur les finances cantonales', note encore Ernst Stocker.

