Swatch Group voit ses résultats dégringoler en 2024

Swatch Group a enregistré des résultats en forte baisse en 2024. Le ralentissement prolongé de la branche horlogère en Chine, le plus grand marché du groupe horloger, ainsi que la force du franc ont continué de peser sur le biennois.

Les recettes ont reculé de 14,6% à 6,7 milliards de francs, au gré d'une croissance organique en chute de 12,2%. Le bénéfice net a pour sa part dégringolé à 219 millions de francs, soit plus de trois fois moins que les 890 millions enregistrés un an plus tôt, annonce le groupe jeudi dans un communiqué.

Les effets de change négatifs se chiffrent à 192 millions, précise-t-il.

Le résultat opérationnel a été 'fortement négatif' dans le secteur de la production pour l'ensemble de l'année 'en raison du maintien délibéré des capacités de production et des places de travail', explique la société dirigée par Nick Hayek.

Le bénéfice opérationnel (Ebit) est passé à 309 millions, une baisse de 74% par rapport au 1,9 milliard de 2023. La marge afférente a reculé à 4,5%, contre 15,1% lors de l'exercice précédent. Elle s'élève à 10,6% dans le segment Montres & Bijoux, sans compter la production, précise le groupe.

Le conseil d'administration proposera en conséquence un dividende de 4,50 francs par action au porteur après 6,50 francs au titre de 2023.

Ces résultats se situent en deçà du consensus établi par les analystes consultés par l'agence AWP, qui tablaient sur un chiffre d'affaires de 6,99 milliards, un bénéfice net de 412 millions, une croissance organique de -9,6% et un dividende de 4,90 francs par porteur.

Le flux de trésorerie opérationnel de l'entreprise s'élève pour sa part à 333 millions, en repli de près de moitié par rapport à l'année antérieure où il se montait à 615 millions. Les liquidités nettes sont, elles, évaluées à 1,37 milliard, contre 1,98 milliard précédemment.

L'entreprise fait savoir qu'elle pâtit de la situation de marché toujours difficile et de la faible demande pour l'ensemble des biens de consommation en Chine, y compris à Hong Kong et Macau. Swatch Group parle toutefois de 'ventes record et gains de parts de marché aux Etats-Unis, au Japon, en Inde et au Moyen-Orient', avec la plus forte croissance pour les marques Omega, Longines et Tissot.

Nouvelles opportunités en 2025

Concernant les perspectives, l'entreprise ne perd néanmoins pas le moral, estimant que 2025 'promet une dynamique positive au niveau mondial'. 'La vaste base industrielle du groupe ainsi que la forte présence des marques, avec de nombreux nouveaux produits extraordinaires dans tous les segments de prix, laissent présager une évolution positive', assure-t-elle.

La demande en Chine restera modérée, tempère-t-elle néanmoins. 'Il est attendu que les habitudes et le comportement des consommateurs chinois continuent à évoluer. Cela offrira de nombreuses nouvelles opportunités aux marques du groupe, fortement positionnées'.

Swatch dit s'attendre à des améliorations substantielles du chiffre d'affaires, du résultat opérationnel et du cash-flow cette année.

En novembre dernier, les exportations horlogères suisses ont reculé de 3,8% en glissement annuel à 2,41 milliards de francs.

/ATS