Transports: cartes à oblitérer maintenues à l'échelle régionale

Les entreprises de transports ne seront plus tenues d'entretenir leurs composteurs de billets au-delà de 2025 au niveau national. Elles pourront toutefois continuer de les exploiter et de proposer des cartes à oblitérer sur papier à l'échelle régionale.

Le Conseil stratégique de l'organisation faîtière des transports publics Alliance Swisspass a pris cette décision lors de sa séance du 4 juillet, indique l'alliance mardi dans un communiqué.

Et de préciser que les cartes à oblitérer sur papier resteront dans l'assortiment des transports publics jusqu'à ce que les solutions qui doivent leur succéder soient sur le marché, précise l'Alliance Swisspass.

Des solutions de remplacement des cartes à oblitérer sur papier ont déjà été mises en oeuvre et d'autres font l'objet de tests, rappelle l'Alliance Swisspass. Et d'assurer que les solutions de remplacement en cours de développement à l'échelle nationale permettront aux transports publics de rester accessibles à tous, y compris aux enfants voyageant seuls et aux personnes sans smartphone.

