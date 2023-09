UBS: la COO de Credit Suisse Francesca McDonagh

Credit Suisse, en voie d'assimilation au sein d'UBS, annonce lundi plusieurs mouvements au sein de sa direction dont le départ de la responsable des opérations (COO) Francesca McDonagh.

L'ancienne patronne de Bank of Ireland était entrée chez l'ancien numéro deux bancaire helvétique en avril 2022 en qualité de cheffe de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (Emea), rapporte un communiqué. Mme McDonagh avait été promue en septembre dernier au poste de COO, six mois et demi avant l'annonce du mariage forcé avec le numéro un UBS.

Dans une note à ses collaborateurs consultée par l'agence AWP, le directeur général Ulrich Körner précise que ce départ engendrera une kyrielle de changements dans la chaîne de responsabilités. En effet, la directrice d'UBS Suisse Sabine Keller-Busse a remanié son équipe de direction avec des personnes issues en grande partie de ses propres rangs. Les nominations prendront effet le 18 septembre.

André Helfenstein restera directeur général (CEO) de Credit Suisse (Suisse). Simone Westerfeld conservera sa place de responsable de la clientèle privée d'UBS, Alain Conte poursuivra en tant que responsable de la clientèle entreprises en Suisse et Andy Kollegger continuera de s'occuper de la partie internationale.

L'unique direction bicéphale sera celle au sein de l'Investment Bank Switzerland composée de Jens Haas (Credit Suisse) et Martin Kesselring (UBS). Le responsable des risques des activités suisses, Reto Müller, est lui aussi issu des rangs de Credit Suisse. Son prédécesseur Frank Höner a décidé de quitter la banque fin novembre.

La reprise de Credit Suisse par UBS entraînerait 3000 licenciements au total en Suisse. 1000 d'entre eux concernent l'intégration de Credit Suisse (Suisse) dans le groupe bancaire, 2000 autres concernent d'autres secteurs d'activités, selon UBS.

