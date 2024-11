Vers un non à l'extension des autoroutes, un oui à l'EFAS

Quasi aucun résultat clair n'émerge des derniers sondages, publiés mercredi, pour les quatre objets du scrutin fédéral du 24 novembre. L'extension des autoroutes serait refusée de justesse et le financement uniforme des prestations de santé (EFAS) plutôt accepté.

Concernant le droit du bail, la résiliation pour besoin propre paraît le seul des quatre sujets à ne laisser aucun doute. Elle serait clairement rejetée, selon les deux sondages réalisés pour 20 minutes/Tamedia et la SSR. Quant à la sous-location, les deux sondages se contredisent, mais la tendance est plutôt au rejet dans les deux.

Les deux sondages n'arrivent pas non plus au même résultat pour l'extension des autoroutes. Adoptée de justesse, par 49% contre 48% dans l'un, elle serait rejetée, par 51% contre 47%, dans l'autre. Par rapport aux premiers sondages du mois dernier, la tendance est en revanche claire: moins de oui et plus de non.

Pour l'EFAS, les deux sondages vont dans le même sens. Avec un feu vert de justesse dans l'un (46% de oui contre 44% de non), et un oui clair dans l'autre (54%-37%).

Le sondage 20 minutes/Tamedia a été réalisé en fin de semaine dernière par l'institut LeeWas auprès de près de 12'000 personnes, avec une marge d'erreur de +/- 1,6 point de pourcentage. Celui de la SSR est dû à l'institut gfs.bern. Plus de 10'000 citoyens ont été interrogés entre le 28 octobre et le 1er novembre, avec une marge d'erreur de +/- 2,8 points.

/ATS