Avent le ptit dej - 12 décembre

Et la réponse est....

Des pieds de chèvres ! Ou des cuisses-dame…

C'est une petite pâtisserie frite qui tient son nom de l’entaille qu’on fait à l’extrémité.

En France, on les appelle plutôt les cuisse-dame... et en Alsace elles ont un nom qui prouve la proximité avec l'Allemagne !

En Suisse (allemande et romande), on les consomme donc surtout en période de Carnaval, car les pieds de chèvre sont très gras, et cette fête symbolise le début du jeûne du Carême !

Demain, c’est Sandra, de Podium, qui tentera de trouver le contenu de la boîte. Rendez-vous à 8h15 !