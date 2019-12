Avent le ptit dej - 18 décembre

Avent le ptit dej vous réserve des découvertes de produits du terroir, plus ou moins adaptées à l’heure matinale...

On vous rappelle le principe : chaque jour on fait venir un de nos collègues d’RFJ dans le studio pour lui faire ouvrir la boîte et deviner son contenu gustatif avec un bandeau sur les yeux !

Ce matin, Nina, notre journaliste, a tenté de découvrir ce que cachait la boîte de l’Avent ! Un moment gourmand à revoir ici!