C'est bon de râler mais c'est aussi bon, parfois, de fêter et de souligner la joie ! Nous avons surfé sur l'élan heureux de la victoire du HC Ajoie dimanche en finale de la Coupe de Suisse contre Davos pour peindre, non pas de goudron et de plumes mais d'or et de confettis, le club ajoulot de hockey sur glace. /lbe