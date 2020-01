La double récompense d'un artiste de cirque jurassien

Le numéro de barre russe, d'abords appelé « The White Crow » a non seulement obtenu un clown d’argent pour la seconde fois en treize ans, mais en plus le trio « The Dandy’s », a signé un nouveau record du monde : 5 différents sauts périlleux, dont le dernier avec vrille. Au delà du clown d’argent, le trio a reçu plusieurs distinctions dont le prix spécial des amis du cirque Suisse. A son retour de Monte-Carlo, Johnny Gasser parle de ses sentiments.