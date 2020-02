"Ode à Beethoven" est le titre de la conférence musicale que donne le musicien et enseignant Jean-Philippe Shaer ce soir à 20 heures au Musée Jurassien d'Art et d'Histoire. Accompagné de deux flutistes, Natacha Chappatte et Mélanie Koller, il va raconter les histoire de ce grand maître au caractère parfois complexe et aux souffrances dues à sa surdité.