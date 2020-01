Viens, la porte est ouverte - Ancien bureau des péages

Au fil des semaines, grâce notre chronique, nous découvrons des lieux insolites et chargés d'histoire dans notre région.

Cette semaine, direction la Haute-Ajoie où nous avons rencontré le maire et ancien garde-frontière, Michel Baconat.

A Damvant, village frontalier, juste avant l'ancien poste de douane, on trouve une maison qui a été le témoin de bien des anecdotes.

Rencontre dans le magnifique paysage ajoulot: