La conservation des fruits et des légumes pour l'hiver, c'est principalement le sujet du jour avec Tom le Jardinier, le créateur et l'auteur du site tomlejardinier.com. Il a également été question cette semaine de marrons et de châtaignes, de noix et de rouille grillagée sur un poirier. Sans oublier une recette de tarte aux pommes à vous faire saliver: