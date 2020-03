Gran Torino comme invité AOC cette semaine. Le groupe de la Chaux-de-Fonds a publié mi-février l’album Magnum Force. On reçoit Fred et Julien, respectivement chanteur et bassiste pour nous en parler. Ils évoquent notamment les changements de musiciens qu’a connu Gran Torino ces dernières années mais aussi le changement de style musical du groupe.