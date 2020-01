On reçoit Dylan et Lenny, respectivement batteur et guitariste d’Oxymore cette semaine dans AOC. Le groupe neuchâtelois s’est formé il y a quelques années déjà, sur les bancs d’écoles, mais l’aventure a pris un nouveau tournant le mois dernier avec la sortie du premier LP de la formation, Onyre, le 1er décembre.