Apollo 13 et la gestion de crise...

Le 13 avril 1970, il y a 50 ans est une date historique dans le monde de la conquête spatiale. La NASA envoie une troisième mission sur la lune après Apollo 11 en juillet 1969 et Apollo 12 en novembre 1969. A bord de la fusée Saturne V, qui se lance le 11 avril à 13h13, trois astronautes américains, Jim Lowell, John Swigert et Fred Haise vivent l’une des plus difficiles missions spatiales : Un réservoir à oxygène a explosé après 55 heures de vol, obligeant les astronautes à se réfugier dans la capsule lunaire, et a modifier la trajectoire autour de la lune.