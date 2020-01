A trois dans la danse !

La vie à trois, en petite famille, ou entre amis est le sujet du nouveau spectacle d’Eugénie Rebetez à voir dès ce soir et jusqu’à dimanche au Forum St-Georges à Delémont. La danseuse jurassienne quitte momentanément le spectacle seul en scène et s’accompagne de deux artistes, le musicien Pascal Lopinat et le comédien et danseur Victor Poltier.