Tout est parti d’une vidéo qu’il a postée le 18 novembre dernier avec une chanson qu’il a créé et qui est un hommage à sa sœur décédée il y a dix ans dans un accident de scooter. Les producteurs de « The Voice » découvrent cette chansons et contactent Antony Trice et l’invitent aux sélections de l’émission. Antony Trice nous parle de sa prestation dans « The Voice » de son émotion lors de l’émission et de cette chanson « Casting »qui lui colle particulièrement à la peau. Cette chanson dans laquelle il parle de décrocher la lune.