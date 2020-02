Chaque lundi, on vous raconte la vie d’un homme, d’une femme, morte pour une cause qu’il ou elle croyait juste. Des vies souvent de combats et d’actions. Franz Jägerstätter a été tué simplement pour sa foi et ses convictions. Son histoire a inspiré le film de Terrence Malick « Une vie cachée » sorti en décembre. /lbe