Avent le ptit dej - 17 décembre

La réponse est...

Du sirop... de sureau !

Le sureau se trouve un peu partout dans notre région : dans les jardins, à l’orée des forêts et dans les haies....

Pour faire du sirop, on utilise la fleur du sureau. A cet extrait de fleur, on ajoute de l’eau, du sucre, de l’acide citrique, et... c’est tout !

La période de fabrication va de juin à juillet, mais la dégustation, c’est toute l’année !

Idéale pour les enfants (et même les grands) pour accompagner vos apéros de fêtes de fin d’année.

Demain, c’est Nina Beuret qui viendra déguster... rendez-vous à 8h15!