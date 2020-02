Après quelques chants de la chorale dont le répertoire contient même des titres de Claude Nougaro et de Francis Cabrel en patois, les comédiens vont monter sur les planches pour jouer une comédie traduite et mise en scène par Michel Choffat dit "L'Ugéne". Rencontre avec quelques comédiennes et comédien… Susi Hostettler, Agnès Torti et Bruno Kobel qui nous parle de cette pièce…