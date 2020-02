Du goudron et des plumes : Donald Trump visite l'Inde

Donald Trump a voyagé en Inde pendant deux jours, en début de semaine. Il a rencontré le Premier ministre indien Narendra Modi, officiellement pour approfondir le partenariat entre l’Inde et les Etats-Unis. Le président américain a aussi eu l’occasion de visiter New Delhi et l’Etat du Gujarat. D’ailleurs, les mesures qui ont été prises pour accueillir Donald Trump dans cette zone du pays sont surprenantes. Assez colossales pour inspirer un commentaire à Caroline Toussaint :