Du goudron et des plumes – Incohérences dans le hockey

L’événement a retenu l’attention de toute une région. La demi-finale de Coupe de Suisse entre le HC Ajoie et Bienne a beaucoup fait parler d’elle. Encore plus depuis dimanche soir et l’exploit des hockeyeurs jurassiens. Tous les superlatifs sont de sortie, les regards sont désormais tournés vers la finale. Mais ce matin, Mathieu Schaffner a voulu revenir sur le gros point noir de cette rencontre :